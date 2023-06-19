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НовостиОбщество19 июня 2023 5:16

Благоустройство Изумрудного сквера в Краснодаре выполнили на 30%

Работы идут по установленному графику
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
В сквере уже начали выполнять тротуар и велосипедные дорожки.

В сквере уже начали выполнять тротуар и велосипедные дорожки.

Благоустройство Изумрудного сквера в Краснодаре выполнили на 30%. Работы идут по установленному графику. В настоящее время территории благоустраивают 15 единиц техники и 50 человек. В сквере уже начали выполнять тротуар и велосипедные дорожки.

Озеленители установят систему автополива. Здесь высадят не менее 550 новых деревьев, 15 тысяч кустарников и 24 тысячи многолетников.

«Территория нового сквера — свыше 44 тысяч квадратных метров. Жители разных возрастов после завершения строительства смогут оценить его удобство и функциональную насыщенность», — отметил заммэра Краснодара Максим Онищенко.

Как удалось узнать «КП»-Кубань», в сквере будут спортивная и детская площадки. Кроме этого, появится зона для дрессировки и выгула собак.