В сквере уже начали выполнять тротуар и велосипедные дорожки.

Благоустройство Изумрудного сквера в Краснодаре выполнили на 30%. Работы идут по установленному графику. В настоящее время территории благоустраивают 15 единиц техники и 50 человек. В сквере уже начали выполнять тротуар и велосипедные дорожки.

Озеленители установят систему автополива. Здесь высадят не менее 550 новых деревьев, 15 тысяч кустарников и 24 тысячи многолетников.

«Территория нового сквера — свыше 44 тысяч квадратных метров. Жители разных возрастов после завершения строительства смогут оценить его удобство и функциональную насыщенность», — отметил заммэра Краснодара Максим Онищенко.

Как удалось узнать «КП»-Кубань», в сквере будут спортивная и детская площадки. Кроме этого, появится зона для дрессировки и выгула собак.