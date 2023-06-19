Что произошло за ночь 19 июня в Краснодарском крае Фото: Алексей БУЛАТОВ

СК возбудил уголовное дело после опрокидывания батута вместе с ребенком на Кубани. В настоящее время угрозы жизни и здоровью мальчика не имеется.

В Краснодаре и крае 19 июня ожидаются грозовые дожди. Во вторник и среду осадков не ожидается.

Полиция ищет тех, кто сломал шею лебедю из Горячего Ключа. Птицу нашли и отвезли в клинику.

Купающихся детей на запрещенном пляже нашли во время рейда в Краснодаре. После гибели троих несовершеннолетних спасатели, полицейские и сотрудники мэрии вышли для контроля.