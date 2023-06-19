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НовостиОбщество19 июня 2023 5:34

Что произошло за ночь 19 июня в Краснодарском крае

СК возбудил уголовное дело после опрокидывания батута вместе с ребенком на Кубани
Алексей ГУК
Что произошло за ночь 19 июня в Краснодарском крае

Что произошло за ночь 19 июня в Краснодарском крае

Фото: Алексей БУЛАТОВ

СК возбудил уголовное дело после опрокидывания батута вместе с ребенком на Кубани. В настоящее время угрозы жизни и здоровью мальчика не имеется.

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