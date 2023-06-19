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НовостиОбщество19 июня 2023 5:42

Кубань оказалась на 14 месте по уровню доходов населения среди регионов России

Эксперты составили рейтинг субъектов
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Рейтинг регионов РФ

Рейтинг регионов РФ

Эксперты составили рейтинг регионов России по доходам населения. Краснодарский край по итогам 2022 года оказался на 14 строчке.

Отношение медианных доходов жителей Кубани составляет 1,84 к стоимости фиксированного набора товаров и услуг. Доля населения за чертой бедности в регионе составила 9%, что на 0,7% меньше, чем в 2021 году. Такие данные приводят исследователи «РИА Новости».

При этом, стоить отметить, что среди регионов Южного федерального округа Кубань стоит выше всех. Так, например, Ростовская область расположилась в этом рейтинге на 33 месте, Адыгея – на 25 месте, Севастополь – на 40 позиции.

Самыми благополучными в материальном отношении регионами России стали Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа.