Сочи занял второе место в рейтинге самых дорогих однокомнатных квартир в России

Самые дорогие объекты продаются в Москве, Сочи и Санкт-Петербурге. Фото: Андрей АБРАМОВ

Риелторы проанализировали стоимость однокомнатных квартир в России. Самые дорогие объекты продаются в Москве, Сочи и Санкт-Петербурге.

В столице средняя стоимость «однушки» составляет 10,3 млн рублей. За один квадратный метр покупателю придется отдать 289,5 тысяч рублей.

«Вторым городом России по среднему уровню цен на однокомнатные квартиры стал Сочи. Здесь средняя стоимость за подобный объект составляет 8,2 млн рублей, а средняя стоимость квадратного метра во вторичном сегменте составляет 241,6 тысяч рублей», - рассказали риелторы.

А вот в Санкт-Петербурге «однушку» можно купить за 6,95 млн рублей. Стоимость одного квадратного метра составляет 191,1 тысяч рублей.

Как удалось узнать «КП»-Кубань», самые низкие цены на однокомнатные квартиры в Челябинске. Здесь можно купить недвижимость за 2,67 млн рублей.