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НовостиОбщество19 июня 2023 6:37

На Кубани после ливней остаются подтопленными 60 дворов

Работы по откачке воды продолжаются
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: mchs_kuban

Фото: mchs_kuban

В Краснодарском крае после залповых ливней подтопило три населенных пункта Лабинского, Кавказского и Усть-Лабинского районов. Воду продолжают откачивать с 60 дворов, в домах воды нет.

- На данный момент в Лабинске остаются подтопленными два двора. В Усть-Лабинске остаются подтопленными 53 двора. В Кропоткине – пять придомовых территорий, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Оценочные комиссии работают в трех районах. Ущерб от подтоплений устанавливается. Сотрудники МЧС призывают жителей и гостей региона соблюдать правила безопасности и следить за погодой.