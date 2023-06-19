На Кубани после ливней остаются подтопленными 60 дворов

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В Краснодарском крае после залповых ливней подтопило три населенных пункта Лабинского, Кавказского и Усть-Лабинского районов. Воду продолжают откачивать с 60 дворов, в домах воды нет.

- На данный момент в Лабинске остаются подтопленными два двора. В Усть-Лабинске остаются подтопленными 53 двора. В Кропоткине – пять придомовых территорий, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Оценочные комиссии работают в трех районах. Ущерб от подтоплений устанавливается. Сотрудники МЧС призывают жителей и гостей региона соблюдать правила безопасности и следить за погодой.