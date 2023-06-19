Мэр Сочи поверил столовые в школьных лагерях

В летние каникулы столовые здесь продолжают работать, дети получают полноценный горячий сбалансированный завтрак и обед.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский проверил организацию питания в наших школьных лагерях. В летние каникулы столовые здесь продолжают работать, дети получают полноценный горячий сбалансированный завтрак и обед.

- Во время объезда Лазаревского района посетил пищеблок школы №81. В прошлом году в нем провели капитальный ремонт. Раньше всю еду привозили сюда уже готовой. Добавили цеха, увеличили площадь, капитально отремонтировали обеденный зал, заменили технологическое оборудование, купили новую мебель. А совместно со школьниками и родителями определили стиль оформления – с кубанским колоритом. У школы казачье направление, - написал в своем Telegram-канале Алексей Копайгородский.

К слову, сейчас это столовая полного цикла, где готовится вкусная еда, обязательно из местных продуктов.

В Сочи уделяют внимание всей школьной инфраструктуре. Столовая девятнадцатой школы в этом году стала лучшей в крае. По государственной программе Краснодарского края за последние три года капитально отремонтировали и технически оснастили пищеблоки девяти школ. К 1 сентября сдадут еще два: в лицее №23 и СОШ №92.