Юные краеведы прошли в «Орлёнке» курс туризма и покорили Главный Кавказский хребет

Фото: ВДЦ «Орлёнок»

Во Всероссийском детском центре «Орлёнок» завершился фестиваль юных краеведов-туристов «Бороться и искать, найти и не сдаваться!». В Центре побывали мальчишки и девчонки, увлекающиеся туристско-краеведческой деятельностью. Они изучали основы топографии, ориентирования на местности и совершили экспедицию на первый тысячник Главного Кавказского хребта.

Фестиваль юных краеведов-туристов «Бороться и искать, найти и не сдаваться!» объединил во Всероссийском детском центре 100 школьников из многочисленных регионов России. В числе ребят победители и призёры всероссийских и региональных слётов, конкурсов, олимпиад, лауреаты краеведческих учебно-исследовательских конференций и экспедиций 2021-2022 годов.

Фото: ВДЦ «Орлёнок»

«Смена в “Орлёнке” дала ребятам уникальный опыт, приобретая который мальчишки и девчонки научились видеть красоту мира не через картинку в интернете, а воочию наблюдая за природой и постигая историю и культуру своей страны во время прохождения знаковых маршрутов. Юные краеведы посетили встречи с профессионалами, увлекательные занятия и смогли выйти в настоящий поход», – сказал директор ВДЦ «Орлёнок» Александр Джеус.

В рамках смены школьники приняли участие в профильных мастер-классах, соревнованиях и конкурсах по краеведению и туризму. Подростки научились вязать туристские узлы, разводить костры, ставить палатки, оказывать первую доврачебную медицинскую помощь и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях природного характера.

Юные краеведы изучили основы топографии, ориентирования на местности и совершили экспедицию на первый тысячник Главного Кавказского хребта.

Фото: ВДЦ «Орлёнок»

Кроме того, ребята посетили знаковые исторические места Краснодарского края: город-герой Новороссийск и город воинской славы Туапсе.

Финальным событием программы стали командные соревнования по основам туризма: школьники продемонстрировали умение взаимодействовать в группе, смогли проявить свою волю, характер, физическую выносливость.

Фото: ВДЦ «Орлёнок»

По итогам смены каждый обучающийся получил сертификат участника программы, свидетельствующий об освоении туристско-краеведческих компетенций.

Организаторы проекта: Федеральный центр дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей и Всероссийский детский центр «Орлёнок».