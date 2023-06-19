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НовостиОбщество19 июня 2023 7:46

Картинг рядом с Суджукской косой в Новороссийске оборудуют под парковку для туристов

Об этом сообщили в мэрии города
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: mtsunvrsk

Фото: mtsunvrsk

Картинг рядом с Суджукской косой в Новороссийске закроют. Территорию оборудуют под парковку. Здесь машины смогут оставить приезжающие туристы.

- Парковка будет организована с 23 июня до окончания курортного сезона, 1 октября, - сообщили в МЦУ Новороссийска.

В муниципальном центре управления добавили, что земельный участок предоставлен школе картинга «Патриот 23», они организовывают и проводят спортивно-массовую работу с населением. Место проведения занятий будет сокращено по причине востребованности данной территории для парковки автомобилей посетителей пляжа Суджукская коса.