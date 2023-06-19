Кубанские предприятия подписали первые соглашения о поставках продукции в Иран Фото: admkrai.krasnodar.ru

Кубанские предприятия подписали первые соглашения о поставках продукции в Иран. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации. Экспорт товаров из Краснодарского края в Иран обсудили на 30-ой агропродовольственной выставке Iran Agrofood-2023 в Тегеране

В рамках выставки состоялись более 100 встреч с иранскими компаниями. В частности, кубанский производитель подписал соглашения о поставках зерновых, зернобобовых и масличных культур. Региональная компания ведет переговоры о поставках в Иран линий по выдуву ПЭТ-тары. Кроме того, есть предварительные договоренности об экспорте подсолнечного масла.

Как отметил вице-губернатор Александр Руппель, в 2022 году внешнеторговый оборот Краснодарского края с Ираном вырос в 1,5 раза. Уточняется, что большую часть товарооборота составляет экспорт.

- В рамках подготовки к визиту в Иран мы проработали с предприятиями их потребности в импортной продукции и возможности поставок собственных товаров, интересных местным рынкам, – отметил замглавы региона. – На этой основе будем выстраивать диалог с представителями официальных и деловых кругов Республики Иран.

Представитель совместной Ирано-Российской торговой палаты Рошаном Али Йекта, в свою очередь, отметил, что иранский бизнес заинтересован в совместных производствах как в Иране, так и в Краснодарском крае. Предприятия интересуют компетенции региона в строительной отрасли и промышленности, в том числе сельхозмашиностроении и металлургии.