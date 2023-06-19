В станице Каневской водитель Audi снес опору ЛЭП

Обстоятельства случившегося выясняются

В ночь на 18 июня в станице Каневской произошло серьезное ДТП. Водитель на Audi на скорости снес опору ЛЭП и влетел в здание магазина.

- 30-летний водитель иномарки, который ранее был лишен прав управления, попал в ДТП. Он проехал на скорости на два красных сигнала светофора, снес опору ЛЭП и врезался в стену магазина, - сообщили в пресс-службе местной полиции.

В отношении водителя составили четыре административных протокола, также возбуждено уголовное дело за повторную езду в пьяном виде.