Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+29°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия19 июня 2023 8:34

В станице Каневской водитель Audi снес опору ЛЭП

По факту аварии проводится проверка
Вероника АЛЕКСАНДРОВА
Обстоятельства случившегося выясняются

Обстоятельства случившегося выясняются

В ночь на 18 июня в станице Каневской произошло серьезное ДТП. Водитель на Audi на скорости снес опору ЛЭП и влетел в здание магазина.

- 30-летний водитель иномарки, который ранее был лишен прав управления, попал в ДТП. Он проехал на скорости на два красных сигнала светофора, снес опору ЛЭП и врезался в стену магазина, - сообщили в пресс-службе местной полиции.

В отношении водителя составили четыре административных протокола, также возбуждено уголовное дело за повторную езду в пьяном виде.