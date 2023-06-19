В Сочи мужчину зажало под прицепом грузовика

Медицинская помощь ему не потребовалась.

В выходные помощь спасателей потребовалась водителю грузового автомобиля MAN. Мужчина на трассе начал ремонтировать свой транспорт. В один момент водителя зажало под прицепом. Происшествие произошло на участке федеральной трассы Джубга – Сочи в Лазаревском районе курорта.

- Прицеп почти «сел» на дорогу и мужчина был заблокирован между осями, мостами автомобиля. Зазор вокруг него оставался буквально в несколько сантиметров. Общий вес груженого прицепа составил около 32 тонн, - рассказывают спасатели.

Используя пневматические подушки и домкрат, сотрудники ЮРПСО МЧС России деблокировали 34-летнего сочинца из-под автомобиля. Медицинская помощь ему не потребовалась.