Цель программы – помочь молодым предпринимателям увеличить выручку и прибыль своего бизнеса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Молодые предприниматели из Сочи могут пройти бесплатное обучение. Оно будет проводиться в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». К слову, обучение стартует 26 июня, а завершится 30 июня.

«Цель программы – помочь молодым предпринимателям увеличить выручку и прибыль своего бизнеса по основным направлениям: привлечение клиентов, продажи, финансы, маркетинг, формирование и мотивация команды», - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Как удалось узнать «КП»-Кубань», для начинающих предпринимателей подготовили серию лекций от экспертов. По окончании обучения выпускники получат сертификаты. Благодаря документу, молодые бизнесмены смогут получить грантовую поддержку на сумму от 100 до 500 тысяч рублей.

Для справки

Грант рассчитан для молодежи до 25 лет.

Прием заявок открыт до 21 июня. По всем вопросам необходимо обращаться на горячую линию Центра «Мой бизнес»: 8-800-707-07-11.