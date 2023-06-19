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НовостиПроисшествия19 июня 2023 9:06

В Майкопе 32-летний водитель ВАЗ сбил пенсионера

Пострадавший попал в больницу
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: mvd01ra

Фото: mvd01ra

16 июня в Майкопе произошло ДТП с пешеходом. 32-летний водитель на ВАЗ не заметил мужчину на дороге и сбил его.

- 32-летний местный житель на отечественной легковушке наехал на 62-летнего пенсионера, который переходил через проезжую часть в неположенном месте. В результате аварии, пострадавшего с различными травмами доставили в больницу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Адыгее.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося. Госавтоинспекция Адыгеи призывает всех участников дорожного движения к максимальной бдительности.