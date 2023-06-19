Форум Комитета семей воинов Отечества провели в Краснодаре Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Форум Комитета семей воинов Отечества провели в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации. Мероприятие организовали в историческом парке «Россия – Моя история».

Участники форума обсудили аспекты жизни семей военнослужащих, соцподдержку и медобслуживание, оказание юридической и психологической помощи, трудоустройства. Перед началом мероприятия гости рассмотрели в фойе портреты жен участников СВО. Кроме того, для присутствующих организовали мастер-классы по изготовлению маскировочных сетей, свечей и писем военнослужащим.

– Трудно переоценить ту благородную миссию, которую выполняет Комитет семей воинов Отечества. Она направлена на защиту и помощь семей участников СВО, – отметил директор департамента внутренней политики администрации региона Александр Бородавка.

По его словам, форум дает возможность всем заинтересованным собраться вместе и поделиться знаниями, опытом и идеями для решения дальнейших задач.