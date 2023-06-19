Неделя информирования о важности физической активности стартовала на Кубани Фото: admkrai.krasnodar.ru

Неделя информирования о важности физической активности стартовала на Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Во всех муниципалитетах пройдут тематические акции, школы здоровья и активности на свежем воздухе. Так, с 19 по 23 июня организуют корпоративные программы «Укрепление здоровья». Мобильный центр посетит Дом детского творчества станицы Староминской и аэропорт Краснодара. С 20 по 22 июня в Каневском районе будет работать мобильный комплекс «Диспансеризация».

В Краснодаре 21 июня Центр медицинской профилактики организует школу здоровья, а 22 июня проведет оздоровительную акцию «Бодрое утро». В Белореченском районе 22 июня состоится школа для пациентов с заболеваниями органов пищеварения, а в Апшеронском - выездное мероприятие «Кубань – край долгожителей». Тематическая неделя завершится 24 июня акцией «День здоровья» в Туапсинской районной больнице.

– Физическая активность помогает поддерживать тело в форме и не допускать появления лишнего веса, – отметил главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения региона Андрей Сахаров. – Чтобы спорт приносил пользу не только физическую, но и моральную, следует выбирать его вид в соответствии со своими желаниями и способностями, а также с особенностями организма.