В Сочи прогнозируют сильный ливень с грозой до 20 июня

При грозе шквалистое усиление ветра составит до 15-17 м/с.

В Сочи прогнозируют сильный ливень с грозой до конца 20 июня. Погода резко ухудшится в ближайшие часы.

- С 13 до 15 часов и до конца суток 19 июня, а также в течение суток 20 июня ожидаются сильные дожди, возможны ливни с грозами и градом. На реках вероятны резкие подъемы уровней воды, местами – с достижением неблагоприятных отметок, - предупредили в пресс-службе администрации Сочи.

Кроме этого, возможен сход селей. А ветер может подняться до 17 метров в секунду.

По поручению мэра Сочи Алексея Копайгородского все службы переведены в усиленный режим работы. Ситуацию контролирует городской оперативный штаб.

Местным жителям и туристам рекомендовано воздержаться от отдыха у воды, предпринять необходимые меры предосторожности.