Мэр Сочи поздравил ветерана Павла Сюткина со 101-летием

Ветеран Павел Сюткин отмечает 101-летие.

Сегодня с 101-м днем рождения мэр Сочи Алексей Копайгородский поздравил Павла Павловича Сюткина, Героя России, ветерана Великой Отечественной войны, Почетного гражданина города.

- Всегда рад личной встрече с героем. Именинник встречает гостей, как всегда радушно, с неизменной улыбкой. Вся жизнь Павла Павловича пример глубочайшего патриотизма и служения стране. Страшные годы Великой Отечественной, куда он отправился добровольцем, служба в Вооруженных силах РФ. Вся его жизнь – это свидетельства событий целой эпохи истории России, - написал в своем Telegram-канале Алексей Копайгородский.

Главные слова о любви к Родине сочинец Павел Павлович адресует сегодня подрастающему поколению, которое продолжает дело своих дедов и прадедов в защите национальных интересов страны на полях СВО.

- Разменять второй век жизни дано не каждому. От всего сердца поздравляю Павла Павловича с Днем рождения! Желаю главного - крепкого здоровья и жизненного оптимизма! Вы – легенда нашего города, гордость всей Великой России! С праздником! - заключил Алексей Копайгородский.