На Кубани более 4 тысяч человек сдают ЕГЭ по информатике и ИКТ Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани более 4 тысяч человек сдают ЕГЭ по информатике и ИКТ. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации. Он завершает основной период сдачи ЕГЭ.

Экзамен по информатике и ИКТ сдают в два дня. Во всех муниципалитетах 19 июня открылись 64 пункта проведения экзамена для 2,7 тыс. выпускников. А 20 июня работы выполнят свыше 1,5 тыс. человек в 37 пунктах.

Участники сдают экзамен с помощью специализированного ПО, которое предназначенного для выполнения работы в компьютерной форме. Экзамен состоит из 27 заданий с кратким ответом, на которые отводится 3 часа 55 минут.

Выпускники, в частности, воспользуются текстовым редактором, редактором электронных таблиц, системой программирования.

– Можно пользоваться черновиком, доступ к сети Интернет запрещен. Все ответы проверят автоматически без участия экспертов, – отметили в пресс-службе региональной администрации.

Минимальный балл ЕГЭ по информатике и ИКТ составляет 40 баллов. Результаты выполнения работ от 19 июня озвучат не позднее 4 июля, а от 20 июня – не позднее 5 июля.