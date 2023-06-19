Каждое четвёртое предприятие малого и микробизнеса на Кубани планирует расширяться

Фото предоставлено пресс-службой Сбербанка

Каждое четвёртое предприятие (27,9%) сегмента малого и микробизнеса (ММБ) в России планирует расширяться, выяснили СберСтрахование и «Деловая среда», опросив около 3 тыс. предпринимателей из 38 российских городов в преддверии Петербургского международного экономического форума. Так, 11,3% предпринимателей рассчитывают сделать это уже в 2023 году, 7,2% планируют рост в ближайшие 2–3 года, а 9,4% владельцев бизнеса ещё не определились с конкретными сроками расширения, но настроены на рост. Нанять новых сотрудников уже в этом году собираются 13,6% компаний.

Владельцы малого бизнеса рассказали, что больше всего опасаются утраты или повреждения помещений (36,4%), оборудования (35,5%) и транспорта (26%), текучести или дефицита кадров (27,2%), утраты или порчи товарных запасов (18%), а также перебоев в работе (13,7%).

Каждый пятый респондент (18,4%) рассказал, что его предприятие сталкивалось со страховыми случаями, а каждый восьмой (12,7%) заявил, что в результате происшествия пришлось приостановить деятельность предприятия.

При этом страхуют своё дело 60% предприятий ММБ. Чаще всего предприниматели выбирают ОСАГО (20,6%), добровольное медицинское страхование (ДМС) персонала (20,5%), страхование имущества и товаров (20,3%), добровольное страхование персонала от несчастных случаев (14,6%) и каско (11,8%).

По данным сервиса регистрации бизнеса и дистанционного открытия счета «Деловой среды», наиболее популярной сферой у россиян-предпринимателей в 2023 году остается розничная торговля. На нее в январе-мае пришлось порядка 30% регистраций: практически каждый третий бизнес в стране открывали, чтобы заниматься розницей. На втором месте находятся пассажирские и грузоперевозки, на третьем — оптовая торговля, далее идут специализированные строительные работы, строительство зданий, операции с недвижимым имуществом, общепит, персональные услуги, торговля автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт, разработка компьютерного программного обеспечения. Такое же распределение самых востребованных сфер для открытия бизнеса было характерно и для аналогичного периода 2022 года. При этом наибольший прирост представителей малого бизнеса показывает сфера IT (увеличение на 15,5%).

Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка:

«Важный элемент поддержки малого бизнеса — страховая защита. В нашей стране культура страхования пока еще более развита в крупных компаниях, а малый и особенно микробизнес страхуется реже. Но, как показывают кейсы наших клиентов сегмента ММБ, столкнувшихся с неприятностями, не будь у них страховки, многие из них потеряли бы свой бизнес».

Фото предоставлено пресс-службой Сбербанка

Ольга Окорокова, заместитель управляющего Краснодарским отделением Сбербанка:

«СберСтрахование посчитали, что предприятия малого и микробизнеса из Краснодарского края, а также Москвы и Санкт-Петербурга, чаще других пользуются страховыми программами, разработанными для этого сегмента. Мы наблюдаем, что малый и микробизнес в Краснодарском крае и Адыгее начинает всё больше интересоваться страхованием, в частности комплексным. Такая страховая защита призвана снять опасения предпринимателей нештатных ситуаций, которые могут повлечь непредвиденные расходы».