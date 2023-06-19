Участок трассы Джубга–Сочи в Обход Адлера построят к 2028 году

В настоящее время рассматриваются варианты финансирования

Строительство трассы Джубга-Сочи планируют завершить к 2028 году. Благодаря обходу снизится нагрузка на трассе А-147. Стоимость строительства оценивают в 1,5 трлн рублей,

«В настоящее время рассматриваются варианты финансирования 50% за счет федбюджета и 50% за счет привлечения внебюджетных источников. В правительстве рассматриваем финансовую модель вместе с Минфином. Мы считаем, что это один из приоритетных объектов для строительства, поэтому в ближайшее время, я думаю, по нему будет принято решение», — рассказал председатель правления «Автодор» Вячеслав Петушенко.

Как удалось узнать «КП»-Кубань», в первую очередь, подрядчики приступят к строительству обхода Адлера. На эти цели потратят 73,5 млрд рублей.