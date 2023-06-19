В горах Сочи закрыли туробъекты из-за сильного ливня

Туробъекты закрыты до улучшения погоды

В Сочи в ближайшие часы начнется сильный ливень. В связи с этим на курорте ввели экстренное штормовое предупреждение. А в горах уже льет как из ведра.

Курортам пришлось закрыть несколько туробъектов. Возможен сход селя. - Подвесной мост, веревочный парк, Gorky fly закрываем до улучшения погодных условий. КД Крокус и тропы с Роза Пик: Нахазо, Панорама, Крокус, Фиалка, путь Тритона, Явор, Календула, Пегас, Горизонт и Панорама также временно недоступны для посещения, - сообщили в пресс-службах горных курортов.

Ранее сообщалось, что в Сочи прогнозируют сильный ливень с грозой до 20 июня. Возрастает риск схода селевых потоков малого объема.