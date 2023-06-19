В Краснодаре 51-летняя женщина напала с ножом на сожителя Фото из архива КП

В Краснодаре 51-летняя женщина напала с ножом на сожителя. Об этом сообщили в пресс-службе городского УМВД. Пострадавшего доставили в больницу.

Как выяснилось, мужчина долгое время выпивал, из-за чего поссорился с сожительницей. Во время конфликта он несколько раз толкнул женщину. От удара она упала и повредила кисть левой руки. Тогда пострадавшая взяла декоративный нож и несколько раз ударила им мужчину, после чего сама вызвала скорую.

Пострадавшего госпитализировали, а о происшествии сообщили в полицию.

– В результате проведенного обследования был установлен факт причинения местному жителю тяжкого вреда здоровью, в частности проникающего колото-резанного ранения брюшной полости, с повреждением печени и множественных резанных ран туловища, – рассказали в пресс-службе городского УМВД.

По факту нападения с ножом возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия». Теперь подозреваемой грозит до десяти лет лишения свободы.