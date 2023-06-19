Кубань получит около 840 млн рублей на развитие сельских территорий Фото: пресс-служба администрации региона

Кубань получит около 840 млн рублей на развитие сельских территорий. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства России Михаил Мишустин.

Всего регионам направят 4,6 млрд рублей. Часть средств, рассчитанных на 2024 год, выделят в настоящее время.

Так, в Краснодарском крае раньше срока дополнительно реализуют два проекта комплексного развития сельских территорий в станицах Вознесенской Лабинского района и Платнировской Кореновского района.

Всего в регионе в 2023 году завершат около 100 проектов. В Усть-Лабинском районе достроят детский сад, в Брюховецком муниципалитете появится ДК и спортзал, а в Кореновском – сельский ДК. В станицах и хуторах ремонтируют библиотеки, амбулатории, открывают фельдшерско-акушерские пункты, обновляют водозаборы и газопроводы, дворы, спортивные и детские площадки.

Как отметил губернатор, в настоящее время на Кубани более 40% населения проживает в сельской местности.

– Поэтому для нас очень важно повышать привлекательность жизни в хуторах и станицах. Стремимся создавать равные с городами комфортные условия, чтобы молодежь оставалась на селе, училась и работала, развивала свои населенные пункты, – сказал Вениамин Кондратьев.

Он добавил, что выделенные средства помогут открыть новые соцобъекты, обновить и построить инженерную инфраструктуру в том числе в самых маленьких и отдаленных поселениях.