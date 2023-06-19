Куриная кость вклинилась в стенку пищевода Фото: пресс-служба ККБ №2

В Краснодаре врачи вытащили из пищевода пациента куриную кость. Об этом сообщили в пресс-службе краевой клинической больницы №2.

Так, мужчине стало плохо после того, как он подавился косточкой во время еды. Тогда он обратился в больницу, где врачи начали диагностику. Во время осмотра они обнаружили инородное тело, которое вклинилось в стенку пищевода.

– Благодаря опытным специалистам, которые оперативно приняли меры, кость удалось извлечь с помощью эндоскопических щипцов. После чего пациенту установили назоинтестинальный зонд для предотвращения контакта пищи с поврежденной слизистой оболочкой, – рассказали в пресс-службе ККБ №2.

Через четыре дня пациента выписали из больницы. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

– Эта история подчеркивает важность своевременного обращения за медицинской помощью и профессионализм наших специалистов, – добавили в пресс-службе медучреждения.