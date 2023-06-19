В Краснодаре принимают заявки на программу «Мама-предприниматель» Фото: пресс-служба региональной администрации

В Краснодаре принимают заявки на программу «Мама-предприниматель». Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Программу реализуют по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Отмечается, что она рассчитана на помощь мамам открыть собственное дело или развить действующий бизнес. Для участниц с 17 по 21 июля организуют тематические образовательные мероприятия. Женщины получат комплексные знания, что поможет начать бизнес более комфортно.

В течение пяти дней тренинга-интенсива женщины погрузятся разработают дорожную карту развития или старта проекта. В финале состоится конкурс бизнес-идей, в котором оценят экономическую обоснованность, рентабельность, оригинальность и социальную значимость. Автор лучшей идеи выиграет грант в размере 100 тысяч рублей на реализацию проекта.

– В 2021 году мы получили 190 заявок — тогда это был рекорд по стране. В проект попали 35 участниц с самыми интересными бизнес-идеями, только 31 из них дошла до конца. Каждая финалистка получила сертификат о прохождении программы и памятные сувениры, – рассказала исполнительный директор Фонда развития бизнеса региона Елена Пистунова.

Желающие могут зарегистрироваться для бесплатного участия на сайте мамапредприниматель.рф. Задать вопросы о проекте, а также открытии и развития бизнеса в регионе можно по телефону горячей линии Центра «Мой бизнес» 8 800 707 07 11.