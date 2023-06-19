В самых зрелищных туристических локациях Анапы увеличили скорость 4G

Скорости мобильного интернета в наиболее видовых и зрелищных местах города-курорта Анапы увеличила МТС.

Новая базовая станция была установлена в заповедном поселке Большой Утриш. Ежегодное количество туристов здесь в разы превышает численность постоянного населения (всего 137 человек), что создает неравномерную нагрузку сети. Базовой станции, установленной ранее в районе маяка, было недостаточно, поэтому МТС расширила сеть за счет дополнительного объекта связи. Он работает на территорию Центра изучения Черного моря и уникальных пляжей Большого Утриша

Также интернет и связь МТС появились на участке дороги вдоль моря в районе села Варваровка, где находятся видовые площадки. В этом живописном месте многочисленные туристы делают панорамные фотографии моря с высоты горной дороги. Новая базовая станция обеспечила связью и новый жилой комплекс у моря Анаполис.

- Ожидается, что в этом году курорты Краснодарского края примут еще больше туристов, чем годом ранее. Big Data МТС показывает, что приезжие все реже проводят время только в том месте, где базируются на отдыхе. Практически каждый второй турист отправляется на однодневные экскурсии за пределы города или поселка своего пребывания, - отмечает директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый. - Направления Большого Утриша, Сукко, Варваровки, Супсеха очень востребованы по причине своих необычных достопримечательностей и красивых пляжей. Поэтому в этом году мы сделали акцент в ускорении сети именно на таких районах курортных территорий. Мы рады, что гости Анапы смогут делиться своими впечатлениями от заповедных мест в режиме реального времени благодаря нашему интернету.