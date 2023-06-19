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НовостиОбщество19 июня 2023 12:16

В Сочи завершают ремонт на улице Первомайской

Порядчик наносит разметку
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Работы проводились на участке в 750 метров.

Работы проводились на участке в 750 метров.

В Центральном районе Сочи завершают ремонт на улице Первомайской. Работы проводились на участке в 750 метров.

«Подрядная организация отфрезеровала изношенный слой асфальтобетона, устранила просадки, выполнила устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона, а также устройство съездов в переулки и прилегающую территорию, заменила бортовые камни. Затем на объекте установили дорожные знаки», - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Как удалось узнать «Комсомольской правде»-Кубань», в настоящее время на улице заканчивают наносить разметку. Все работы проводятся ночью, чтобы не мешать жителям и туристам.