Маршрут изменится с 24 июня Фото: krd.ru

В Краснодаре маршрут автобуса №22 продлят до ЖК «Самолет». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Схема движения изменится с 24 июня.

Теперь общественный транспорт будет проходить от ЖК «Фонтаны» на улице Старокубанской до ЖК «Самолет» на ул. им. Комарова. Ранее автобус №22 доезжал до ЖК «Мирный город» в районе Западного Обхода

Схема движения автобуса №22 Фото: krd.ru

— Город растет, поэтому и сеть общественного транспорта развивается, – сказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Андрей Белугин. – Теперь общественный транспорт будет в шаговой доступности и для жителей новых многоэтажных домов жилого комплекса «Самолет».

Пассажиров просят быть внимательными и заранее планировать свой маршрут.