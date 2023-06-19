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НовостиОбщество19 июня 2023 12:31

В Краснодаре маршрут автобуса №22 продлят до ЖК «Самолет»

Схема движения изменится с 24 июня
Светлана ОВДЕЙ
Маршрут изменится с 24 июня Фото: krd.ru

Маршрут изменится с 24 июня Фото: krd.ru

В Краснодаре маршрут автобуса №22 продлят до ЖК «Самолет». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Схема движения изменится с 24 июня.

Теперь общественный транспорт будет проходить от ЖК «Фонтаны» на улице Старокубанской до ЖК «Самолет» на ул. им. Комарова. Ранее автобус №22 доезжал до ЖК «Мирный город» в районе Западного Обхода

Схема движения автобуса №22 Фото: krd.ru

Схема движения автобуса №22 Фото: krd.ru

— Город растет, поэтому и сеть общественного транспорта развивается, – сказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Андрей Белугин. – Теперь общественный транспорт будет в шаговой доступности и для жителей новых многоэтажных домов жилого комплекса «Самолет».

Пассажиров просят быть внимательными и заранее планировать свой маршрут.