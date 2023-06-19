В Хостинском районе Сочи пострадали 111 домов после подтоплений

В Сочи состоялась традиционная планерка

Сегодня на традиционной планерке в Сочи подвели итоги работы по устранению последствий ЧС на Мацесте. Городские службы сработали слаженно и оперативно.

- Благодарю всех, кто был задействован и продолжает эту работу. Сейчас мы сосредотачиваем усилия, чтобы люди как можно скорее получили компенсации. Пострадавших домов, непригодных для проживания, у нас, к счастью, нет. Но частично имущество жителей, конечно, пострадало. Составили 111 актов, - написал в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Усиленными темпами восстанавливают на курорте и городскую инфраструктуру Мацесты. Застилают новой брусчаткой пострадавшие участки набережной, готовят парковую мебель. Высокий сезон в разгаре. Работы не мешают отдыху местных жителей и гостей. Много работ проводят в ночное время, чтобы не создавать помех на дорогах.

- В целом микрорайон живет своей обычной жизнью. Сегодня у нас снова действует штормовое предупреждение. Оперативный штаб продолжает круглосуточное дежурство, - заключил Алексей Копайгородский.