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НовостиОбщество19 июня 2023 12:37

В Сочи проведут более 40 мероприятий в День молодежи

Большой блок в этом году на курорте посвятили военно-патриотическому воспитанию
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
В администрации постарались учесть разные интересы молодых сочинцев

В администрации постарались учесть разные интересы молодых сочинцев

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На совещании в Сочи чиновники обсудили предстоящие события. В эти выходные вся Россия будет отмечать День молодежи.

- Запланировали более 40 мероприятий во всех районах. Постарались учесть разные интересы наших молодых сочинцев – спорт, творчество, экстрим, предпринимательские инициативы, - написал в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Как удалось узнать "КП"-Кубань", большой блок в этом году на курорте посвятили военно-патриотическому воспитанию. Этот праздник станет демонстрацией идей, возможностей и инициатив сочинской молодежи.