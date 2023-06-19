В Сочи проведут более 40 мероприятий в День молодежи

В администрации постарались учесть разные интересы молодых сочинцев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На совещании в Сочи чиновники обсудили предстоящие события. В эти выходные вся Россия будет отмечать День молодежи.

- Запланировали более 40 мероприятий во всех районах. Постарались учесть разные интересы наших молодых сочинцев – спорт, творчество, экстрим, предпринимательские инициативы, - написал в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Как удалось узнать "КП"-Кубань", большой блок в этом году на курорте посвятили военно-патриотическому воспитанию. Этот праздник станет демонстрацией идей, возможностей и инициатив сочинской молодежи.