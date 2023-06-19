Мужчину задержали спустя 22 года Фото: кадр из видео

В Новороссийске задержали обвиняемого в убийстве 22-летней давности. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю. Мужчина признал вину.

Все произошло в августе 2000 года. Местные жители обнаружили на улице Михайлова тело 53-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

– По данному факту следователями было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ. В 2003 году приговором суда был осужден один из двух фигурантов, причинивших телесные повреждения потерпевшему, – сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР. – При этом личность второго им была скрыта от следствия.

Спустя более 22 лет следователи установили второго причастного к преступлению. Им оказался 42-летний приезжий. Летом 2000 года мужчина гостил у родственников в Новороссийске. В последнее время обвиняемый вновь проживал в городе.

В ночь на 9 августа 2000 года к фигурантам дела, которые на тот момент выпили, на улице Михайлова подошел ранее незнакомец. Во время беседы возникла ссора, которая переросла в драку. Тогда мужчина несколько раз ударили незнакомого мужчину и скрылись. Потерпевший скончался на том же месте через несколько часов.

– В настоящее время мужчине предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Вину в предъявленном ему обвинении он полностью признал, – уточнили в пресс-службе СУ СК РФ по краю.

Следователи продолжают устанавливать обстоятельства преступления и собирать доказательства.