На Кубани наградили лучших медиков Фото: пресс-служба региональной администрации

На Кубани наградили лучших медиков. Торжественное мероприятие прошло в честь профессионального праздника. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Награды вручили губернатор Вениамин Кондратьев и председатель ЗСК Юрий Бурлачко. В частности, указом Президента РФ орден Пирогова получили министр здравоохранения региона Евгений Филиппов, работники ККБ №1 – первый заместитель главврача Игорь Поляков и заместитель главврача по медчасти Елена Космачева. Более 20 сотрудников медучреждений получили почетные звания «Заслуженный работник здравоохранения РФ» и «Заслуженный работник здравоохранения Краснодарского края», медали Луки Крымского и «За выдающийся вклад в развитие Краснодарского края» III степени, грамоты Заксобрания края.

На торжественной церемонии наградили и лауреатов региональной премии «Дорога жизни». В 2023 году ими стали 12 медиков в семи номинациях.

Всего в крае насчитывается 70 тысяч врачей, медсестер, фельдшеров и санитаров.

– День медицинского работника – это праздник и повод сказать «спасибо» людям в белых халатах. Брать ответственность за другого человека – это всегда подвиг, а вы это делаете каждый день, опираясь на профессионализм, опыт и талант, через свою душу и сердце пропускаете чужую боль, – отметил Вениамин Кондратьев. – Мы гордимся нашим современным и высокотехнологичным здравоохранением.

Сейчас в регионе возводят 19 поликлиник, ВОПы и ФАПы. Кроме того, подготавливают к открытию вторую очередь Краевой клинической больницы им. Очаповского.