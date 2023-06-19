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НовостиОбщество19 июня 2023 14:52

На Краснодар обрушился ливень

Сильный дождь прошел в разных частях города
Светлана ОВДЕЙ
На Краснодар обрушился ливень

На Краснодар обрушился ливень

Непогода продолжает бушевать на территории Кубани. Так, на Краснодар вечером 19 июня обрушился ливень. Сильный дождь застал жителей в разных районах города.

Небо быстро заволокло серыми тучами, после чего ливень обрушился стеной на город. А на дорогах местами образовались лужи.

В настоящее время в Краснодаре готова спецтехника для устранения возможных подтоплений.

– Силы и средства предназначенные для ликвидации последствий комплекса неблагоприятных метеоявлений в готовности, – сообщили в городской ЕДДС.

Напомним, в Краснодаре продолжает действовать штормовое предупреждение по непогоде.