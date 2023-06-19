На Краснодар обрушился ливень

Непогода продолжает бушевать на территории Кубани. Так, на Краснодар вечером 19 июня обрушился ливень. Сильный дождь застал жителей в разных районах города.

Небо быстро заволокло серыми тучами, после чего ливень обрушился стеной на город. А на дорогах местами образовались лужи.

В настоящее время в Краснодаре готова спецтехника для устранения возможных подтоплений.

– Силы и средства предназначенные для ликвидации последствий комплекса неблагоприятных метеоявлений в готовности, – сообщили в городской ЕДДС.

Напомним, в Краснодаре продолжает действовать штормовое предупреждение по непогоде.