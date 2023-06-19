Движение троллейбуса приостановлено Фото: МУП «КТТУ»

В Краснодаре остановили движение троллейбуса №8 из-за подтопления. Об этом сообщили в пресс-службе МУП «КТТУ». Из-за сильного дождя вода скопилась на пересечении улицы 70-летия Октября и проспекта Чекистов.

– Временно троллейбусы №8 пущены по измененному маршруту - с вокзала «Краснодар – I» через Тургеневский мост, – уточнили в пресс-службе краснодарского трамвайно-троллейбусного управления.

Пассажиров просят быть внимательными при планировании маршрута.