В Сочи расцвела уникальная роза цимоза

Роза цимоза расцвела в Сочи. Фото: сриншот

В сочинском парке «Дендрарий» расцвело необычное растение – роза цимоза. На первый взгляд этот цветок совсем не похож на привычную розу. Это лиана, которая способная подняться на высоту 12 метров и окутать крону любого дерева.

-Родина розы цимозы, или щитконосной розы – Китай. Растение является традиционным лекарственным и декоративным на территории южного Китая. Ближайшей родственницей среди роз является роза Бэнкса,- рассказали в пресс-службе нацпарка Сочи.

Многочисленные мелкие цветки цимозы собраны в плотные щитки и имеют нежный аромат. Полюбоваться необычным растением можно в верхней части дендропарка со стороны видовой поляны.