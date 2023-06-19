В Краснодарском крае началась приемная кампания в кластеры «Профессионалитета»

Студенты большую часть учебы проводят за практическими занятиями. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского пс.

На Кубани стартовала приемная кампания в кластеры «Профессионалитета». Мероприятия проходят в 68 регионах страны по 24 отраслям экономики. Набор первокурсников в агрокластерах «Виноградарство и виноделие». «Росток Кубани» пройдет уже второй раз. С 1 сентября начнут работать еще четыре образовательных центра в сфере услуг и информационных технологий. Также на базе Краснодарского торгово-экономического колледжа откроется кластер в отрасли туризма и сферы услуг.

– На Кубани заявления от абитуриентов принимают шесть образовательных центров, которые открыты на базе 23 колледжей и техникумов. По новым практико-ориентированным программам смогут обучаться до 1650 студентов, – рассказала министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Елена Воробьева.

В рамках проекта «Профессионалитет» работодатели сами формируют запрос к образовательным программам, а затем выступают наставниками. Студенты проходят практику у компаний-партнеров, что практически гарантирует их дальнейшее трудоустройство.