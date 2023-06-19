На Кубани селекционеры вывели 11 новых сортов овощного гороха

На Кубани вывели новые сорта овощного гороха. Фото: www.vir.nw.ru

На Кубани селекционеры представили 11 новых сортов овощного гороха. Научные разработки представили ученые Крымской опытно-селекционной станции - филиала Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Н. И. Вавилова. При разработке высокоурожайных сортов горошка были использованы генетические технологии. В результате получились сорта, гораздо превосходящие по качеству традиционные.

- Например, ультраранний сорт «Изюминка». Раньше него в климате Кубани не созревает ни один сорт в мире, - рассказали в пресс-службе министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.

Новые сорта овощного гороха от ученых Крымской опытно-селекционной станции - филиала ВИР смогут обеспечить бесперебойную работу консервных заводов Кубани.