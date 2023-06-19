На Кубани 684 пострадавшим от паводка выплатят компенсации по 10 тысяч рублей

Стихия испытывает на прочность Кубань с мая. Фото: пресс-службы министерства ГО и ЧС Краснодарского края.

На Кубани продолжается подсчет пострадавших от стихии, которая испытывает региона на прочность с начала мая. По данным Оперштаба региона, паводковыми водами затопило не менее 1590 домовладений в 16 муниципалитета Краснодарского края. Прием заявлений от пострадавших продолжается.

- На местах продолжают работать оценочные комиссии, которые составляют списки людей на единовременные выплаты. По 10 тысяч рублей получат 684 человека. За частичную утрату имущества 576 жителям региона выплатят по 50 тыс. рублей, - уточнили в пресс-службе министерства ГО и ЧС Краснодарского края.

Еще восемь человек получат по 100 тыс. рублей за полную утрату имущества. Формирование документов на выплаты тем, в чьи дома заходила вода, продолжается.