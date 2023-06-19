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НовостиДом. Семья19 июня 2023 17:08

В Краснодаре сотрудники бабочкария музея Фелицына получили новую бабочку Препону

Продолжительность жизни насекомого - 10 дней
Евгения ХАЛИКОВА
Бабочка Препона. Фото: t.me/museumfelicina

Бабочка Препона. Фото: t.me/museumfelicina

На ферме бабочек государственного историко-археологического музея-заповедника им. Е.Д. Фелицына пополнение. На свет появилась бабочка Препона. Это насекомое относится к роду дневных и поражает размахом своих крылышек.

- Размах крыльев бабочек Препона – 10-11 см. В природе они обитают в местах с влажным и жарким климатом. Чтобы выйти из куколки бабочке требуется 21 день. Живет же крылатое насекомое от одной недели до десяти дней, - рассказали в пресс-службе музея.

Нижняя сторона бабочек бледно-серого, золотого или бурого окраса, благодаря чему им прекрасно удается маскироваться среди тропического леса. А вот верхняя сторона крылышек впечатляет яркими красками зеленовато-голубых полосок. Увидеть Препону можно на выставке «Живые бабочки».