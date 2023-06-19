Сборная Кубани завоевала 16 медалей на чемпионате и первенстве России по легкой атлетике

Кубанские спортсмены успешно выступили на чемпионате и первенстве России по легкой атлетике. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В Саранске завершились чемпионат и первенство России по легкой атлетике. Соревнования проводились среди спортсменов интеллектуальными нарушениями (ЛИН). Краснодарский край представляли 10 легкоатлетов, которые по итогам турниров завоевали 18 наград разной пробы.

– Спорт ЛИН активно развивается в регионе. В Краснодарском крае им занимается свыше 13,7 тысяч человек. Среди основных дисциплин – легкая атлетика, плавание, тхэквондо-пхумсэ и настольный теннис. В состав национальной сборной включены семь кубанских спортсменов, – рассказал вице-губернатор края Александр Власов.

В 2023 году в Краснодарском крае запланированы шесть региональных спортивных мероприятий по спорту ЛИН.