Поликлиники Адыгеи получили 13 новых автомобилей

Ключи от новых машин передали 19 июня. Фото: пресс-службы правительства Адыгеи.

Автопарки муниципальных поликлиник Адыгеи пополнились новыми санитарными автомобилями «Лада гранта». Транспорт закупили в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение». На 13 легковушек потратили свыше 9,5 млн рублей

- В республике за три года в рамках госпрограмм, национальных проектов, а также за счет внебюджетных источников автопарк медучреждений пополнился 58 автомобилями скорой помощи и 30 единицами санитарного транспорта, - уточнили в пресс-службе правительства Адыгеи.

Ключи от новых машин получили лечебные учреждения Кошехабльского, Шовгеновского, Гиагинского, Майкопского и Тахтамукайского районов, а также Майкопа.