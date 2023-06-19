Мошенники выманили 75 тысяч рублей у пожилой жительницы Майкопа

В Адыгее разыскивают мошенников, обманувших пенсионерку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следствием ОВД Майкопа возбуждено уголовное дело по заявлению о мошенничестве 87-летней пенсионерки. Пожилая женщина стала жертвой преступной схемы «ваш родственник попал в ДТП». Пенсионерке позвонила женщина, которая представилась внучкой и попросила о помощи. Аферистка рассказала, что попала в серьезную аварию и теперь в отношении нее решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

- Затем диалог с пенсионеркой продолжил якобы сотрудник правоохранительных органов. Он объяснил, что уголовное дело не будет возбуждено, если пенсионерка заплатит за родственницу. Но в ожидании курьера нельзя класть трубку и прерывать звонок, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Адыгее.

Четко следуя инструкциям, потерпевшая дождалась курьера и передала ему 75 тысяч рублей. Только после этого пенсионерка додумалась позвонить внучке и уточнить у нее обстоятельства произошедшего. Тогда же она узнала, что с ее родственницей все в порядке, никакой аварии в действительности не происходило, а по телефону с ней разговаривали мошенники. По данному факту возбуждено уголовное дело. Полиция разыскивает причастных, которых подозревают в мошенничестве, совершенном с причинением значительного ущерба гражданину.