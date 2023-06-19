Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия19 июня 2023 19:51

В Майкопе задержали жителя Кубани по подозрению в воровстве кроссовок

Украденную обувь у 19-летнего подозреваемого изъяли
Евгения ХАЛИКОВА
За воровство пары кроссовок молодому человеку светит лишение свободы.

За воровство пары кроссовок молодому человеку светит лишение свободы.

Фото: Иван Макеев

Полицией города Майкопа задержан похититель из магазина спорттоваров. С заявлением на пропажу кроссовок в полицию обратились сотрудники торговой точки.

- Информация о незаконном присвоении обуви из спортивного магазина в дежурную часть полиции Майкопа поступила еще в конце апреля 2023 года. Но на след подозреваемого удалось выйти только спустя два месяца. Им оказался 19-летний житель Краснодарского края, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

У молодого человека обнаружили украденные кроссовки. Похищенное было изъято полицейскими.