В Майкопе задержали жителя Кубани по подозрению в воровстве кроссовок

За воровство пары кроссовок молодому человеку светит лишение свободы.
Фото: Иван Макеев
Полицией города Майкопа задержан похититель из магазина спорттоваров. С заявлением на пропажу кроссовок в полицию обратились сотрудники торговой точки.
- Информация о незаконном присвоении обуви из спортивного магазина в дежурную часть полиции Майкопа поступила еще в конце апреля 2023 года. Но на след подозреваемого удалось выйти только спустя два месяца. Им оказался 19-летний житель Краснодарского края, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
У молодого человека обнаружили украденные кроссовки. Похищенное было изъято полицейскими.