В Краснодаре строители повредили газопровод

Аварийные бригады приступят к восстановлению газоснабжения утром. Фото: пресс-службы администрации Краснодара.

В пригороде Краснодара строители в ходе проведения строительно-монтажных работ повредили газораспределительную сеть высокого давления. Без голубого топлива остались жители коттеджного поселка «Греция», поселка Прогресс и третье отделение ОПХ «Центральное».

— По технике безопасности проводить газоопасные работы ночью запрещено. Поэтому восстановительные работы начнутся 20 июня с 7 утра, — рассказал директор департамента городского хозяйства и ТЭК Сергей Сторчун.

Специалисты АО «Краснодаргоргаз» устранят порыв на сетях газоснабжения до конца суток. Сразу же после этого будет восстановлено газоснабжение потребителей.