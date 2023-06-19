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НовостиОбщество19 июня 2023 20:02

В Краснодаре строители повредили газопровод

Без газоснабжения остались жители пригорода краевого центра
Евгения ХАЛИКОВА
Аварийные бригады приступят к восстановлению газоснабжения утром. Фото: пресс-службы администрации Краснодара.

Аварийные бригады приступят к восстановлению газоснабжения утром. Фото: пресс-службы администрации Краснодара.

В пригороде Краснодара строители в ходе проведения строительно-монтажных работ повредили газораспределительную сеть высокого давления. Без голубого топлива остались жители коттеджного поселка «Греция», поселка Прогресс и третье отделение ОПХ «Центральное».

— По технике безопасности проводить газоопасные работы ночью запрещено. Поэтому восстановительные работы начнутся 20 июня с 7 утра, — рассказал директор департамента городского хозяйства и ТЭК Сергей Сторчун.

Специалисты АО «Краснодаргоргаз» устранят порыв на сетях газоснабжения до конца суток. Сразу же после этого будет восстановлено газоснабжение потребителей.