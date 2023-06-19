В Краснодаре пройдут международные соревнования по самбо

В Краснодаре пройдут международные соревнования. Фото: пресс-службы администрации Краснодара.

В Краснодаре 24 июня пройдут международные соревнования «Гран-При» по самбо. Турнир соберет более сотни сильнейших спортсменов из семи стран.

— В одном месте соберутся сильнейшие борцы из Армении, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана, Туркменистана и России. Уверен, что турнир не оставит зрителей равнодушными, — сообщил директор департамента по физической культуре и спорту краевого центра Борис Тихоненко.

Лучших самбистов выберут в семи весовых категориях. Сражаться за медали спортсмены будут как в спортивном, так и в боевом самбо.