На Кубани в автоаварии погибли три человека и два получили тяжелые травмы

Авария произошла по вине водителя иномарки, выехавшего на встречную полосу. Фото: пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В Краснодарском крае в аварии погибли три человека и еще двое были госпитализированы. ДТП произошло 20 июня в 19.10 на автодороге Крымск - Славянск-на-Кубани.

- Предварительно установлено, что 24-летний водитель Hyundai Accent при обгоне выехал на встречную полос и столкнулся с «Ладой Приора», которой управлял 49-летний мужчина, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате аварии оба водителя, а также 50-летняя пассажирка отечественной легковушки погибли на месте. Еще две женщины, ехавшие в «Лада Приора» в тяжелом состоянии доставлены в больницу.