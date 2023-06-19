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НовостиПроисшествия19 июня 2023 20:54

В Армавире овчарка покусала ребенка на детской площадке

Собака была с ошейником, но без хозяина
Евгения ХАЛИКОВА
Полицейские разыскивают хозяина агрессивной овчарки.

Полицейские разыскивают хозяина агрессивной овчарки.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Армавире полицейские разыскивают хозяина овчарки, напавшей на ребенка. В полицию обратился отец 9-летнего мальчика. Мужчина объяснил, что сын играл с друзьями на детской площадке по улице Маркова, когда собака атаковала ребят.

- Заявитель пояснил, что овчарка была с ошейником, но без хозяина. У 9-летнего ребенка укушенные раны правого предплечья. На место незамедлительно прибыли полицейские и медики, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В момент приезда правоохранителей собака еще находилась на детской площадке, а испуганные дети пряталась от нее на горке. Больше от зубов животного никто из детей не пострадал. Ребенок сейчас находится на амбулаторном лечении, его жизнь и здоровье вне опасности.