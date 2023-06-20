Узнали, где будут отключения света в Сочи 20 и 21 июня 2023 года

В Сочи не будет света. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сочинцев предупредили об очередных массовых отключениях света. Ожидается, что электроснабжение будет ограничено с 7.00 до 20.00.

В зону отключения попадут объекты, расположенные на улицах Мира, Чайная, Табачная, Веринская, Светогорская, Лавровая, Демократическая, Энгельса, Кирова. Аллейная, Просвещения, Чкалова, Сухумское Шоссе, Искры, Ростовская, Апшеронская, Мацестинская, Аллея Челтенхэма, Армянская, Краснодонская, Тепличная, Буковая и Ветеринарная.

- Отключения вызваны необходимостью планово-предупредительного ремонта в рамках текущей эксплуатации электрооборудования. Данные мероприятия необходимы для предупреждения нарушений электроснабжения и призваны обеспечить надежное электроснабжение, - объяснили в электросетях Сочи.

Также будут лишены благ цивилизации жители улиц Высокогорная, Пластунская, Плеханова, Прямая 14, Тепличная (частично), Фундучная, Открытая, Метелева, Я.Фабрициуса 296, Земляничная, Семашко и Холодный родник.

Кроме того, запланированы работы энергетиков на переулках Аэровокзальный, Демократический, Прибрежная, Чкалова, Прибрежный, Армянский, Комбинатовский, Ветеринарный, Донская, Юртовский (частично) и Крутой.

Заранее подзарядить гаджеты стоит и проживающим в садовых товариществах «Медик», «Лесное», «Вишневый», «Корчагинец» и «Богушовка».

В среду 21 июня с 07:00 до 20:00 обесточат дома на улицах и в переулках Жемчужная, Мира, Кишеневская, Грушевый, Абовяна Верхний Юрт, Табачный, Южный и Совхозный. Отключат электричество на территориях садовых товариществ «Перспектива», «Зефанос», «Вишневый» и «Дальний Кочан».