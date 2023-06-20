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НовостиОбщество20 июня 2023 4:50

Что произошло за ночь 20 июня в Краснодарском крае

Жителя Краснодара осудили на пять лет за международное письмо с кокаином
Алексей ГУК

Жителя Краснодара осудили на пять лет за международное письмо с кокаином. Конверт с наркотиками почтальоны обнаружили во время приемки международной корреспонденции.

В Армавире овчарка покусала ребенка на детской площадке. Собака была с ошейником, но без хозяина.

В Новороссийске задержали обвиняемого в убийстве 22-летней давности. Мужчина признал вину.

На Кубани 684 пострадавшим от паводка выплатят компенсации по 10 тысяч рублей. По 50 тысяч рублей получат 576 человек за частичную утрату имущества.