Что произошло за ночь 20 июня в Краснодарском крае

Жителя Краснодара осудили на пять лет за международное письмо с кокаином. Конверт с наркотиками почтальоны обнаружили во время приемки международной корреспонденции.

В Армавире овчарка покусала ребенка на детской площадке. Собака была с ошейником, но без хозяина.

В Новороссийске задержали обвиняемого в убийстве 22-летней давности. Мужчина признал вину.

На Кубани 684 пострадавшим от паводка выплатят компенсации по 10 тысяч рублей. По 50 тысяч рублей получат 576 человек за частичную утрату имущества.