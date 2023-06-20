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НовостиОбщество20 июня 2023 4:56

Загрузка в отелях Сочи в июне составляет 85%

В некоторых гостиницах не осталось свободных номеров
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Еще можно найти свободные номера.

Еще можно найти свободные номера.

Загрузка в отелях Сочи составляет 85% в июне. В некоторых средствах размещения уже не осталось свободных мест. Однако еще можно найти свободные номера. Их больше всего осталось в гостиницах эконом-класса.

«А в Геленджике загруженность неравномерная, в среднем она составляет около 70%. Хорошая загрузка отмечается в крупных отелях среднего сегмента. В Анапе средняя загрузка стартует от 50%. Максимальная она в эконом-сегменте и составляет 80–90%», - рассказали «Ъ-Кубань» туроператоры.

Как удалось узнать «КП»-Кубань», в Абхазии отели забронированы всего лишь на 50%, а в Крыму на 45%. По словам туроператоров, низкая загрузка связана с погодой. Туристы ждут, пока прогреется море. Обычно загрузка отелей начинает увеличиваться после 20 июня.